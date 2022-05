Em defesa dos rodeios, deputados comparecem pilchados em sessão da Assembleia Legislativa do RS

Um grupo de deputados estaduais de diversos partidos compareceu pilchado à sessão desta terça-feira (10), na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Eles protestam contra o projeto que pretende proibir os rodeios no estado, proposto pelo deputado estadual Rodrigo Maroni (PSDB).

Entre o grupo estava o deputado Mateus Wesp (PSDB), líder da bancada do partido. Já Juvir Costela (MDB), que no fim de semana postou vídeo anunciando que compareceria ao parlamento vestindo o traje típico, trouxe também um laço.

Estavam pilchados também os deputados Luiz Marenco (MDB) e Gaúcho da Geral (PSD), que normalmente usam bota e bombacha durante o expediente. Completaram a “bancada da bombacha” os deputados Ernani Polo (Progressistas), Sérgio Turra (Progressistas) e Carlos Búrigo (MDB).

Desde que a notícia do projeto foi divulgada pelo Repórter Farroupilha, Maroni tem enfrentado uma enxurrada de críticas de tradicionalistas nas redes sociais, e pouco apoio entre os ativistas da causa animal.

Com mais de 600 mil seguidores no Instagram, muitos dos quais internacionais, os posts anti-rodeio tem poucos comentários favoráveis e algumas dezenas, raramente centenas, de curtidas. Já as publicações pró-festas campeiras chegam a acumular milhares de internações do público.

O deputado disse que registrou queixa na polícia sobre ameaças que tem recebido, depois que o caso veio à tona.

Fonte: G1 – Por Giovani Grizotti