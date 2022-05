Sábado Solidário do Banco de Alimentos teve arrecadação recorde em Alegrete

Em uma das maiores arrecadações, o Sábado Solidário do Banco de Alimentos recebeu uma tonelada de alimentos.

Com o apoio do Rotary Alegrete Sul, Rotary Alegrete Norte, Lions Club Ibirapuitã, Grupo Escoteiro Honório Lemes, Lideranças Comunitárias, Lojas Izolan, AABB, UNIMED, Sindicato Rural, CAAL, Mercado Nacional, Mercado Peruzzo, Ergomed o Banco de Alimentos de Alegrete realizou a Campanha Sábado Solidário, no último dia 7 de maio, nos Mercados Nacional e Peruzzo.

Voluntários asseguram o sucesso do Sábado Solidário

A entrega dos alimentos está prevista para próxima quinta-feira (12), para famílias cadastradas dos bairros Rui Ramos, Canudos, Santo Antônio, São João, Vila Nova e Ibirapuitã. O desafio maior segundo Adão Roberto é entregar para que mais precisa nesse primeiro momento.

Arrecadação atingiu meta do Banco de Alimentos

O Projeto do Banco de Alimentos já tem mais de 21 anos no Rio Grande do Sul e a Rede de Bancos de Alimentos conta com a participação de inúmeras organizações no Estado.

Em Alegrete é possível aderir ao projeto com doações. O contato do Banco é o telefone55- 999566385. No próximo dia 4 de junho acontece mais um Sábado Solidário. É o Banco de Alimentos de Alegrete combatendo a fome e levando esperança.

Fotos: reprodução