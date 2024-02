Em março inicia pagamento do IPTU em parcelas

O ano para muitos inicia efetivamente depois do feriadão de Carnaval, com a volta as aulas e neste mês de fevereiro, a retomada com mais força do comércio, que nos meses mais quentes de verão tem baixo movimento na cidade. Também o início do pagamento de muitos impostos. Na verdade, os contribuintes inciam o ano com peso no bolso, tendo que pagar IPTU, IPVA e outros tributos. E os pais com filhos em idade escolar ainda tem o gasto do material.

O Imposto Predial e Territorial Urbano- IPTU, em Alegrete, incia o pagamento em parcelas, no próximo dia 10 de março, sendo em dez parcelas de igual valor. Se o contribuinte optar em pagar em cota única terá desconto em 10% até o dia 10 de março.

Quem tiver dívidas de impostos com a Prefeitura pode procurar a Secretaria de Finanças que terá os devidos esclarecimentos.