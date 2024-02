Veículos da Nogueira passam por revisão para fazer o transporte escolar

No próximo dia 19 de fevereiro está previsto o início do ano letivo nas 32 escolas da rede municipal de ensino, para um total de aproximadamente cinco mil alunos. As escolas já foram devidamente vistoriadas para o início do ano letivo de 2024. O acolhimeto aos servidores e professores aconteceu, esta semana, pela equipe da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

Um dos pontos que sempre preocupa pais com filhos no interior, que estudam nos polos, é quanto ao transporte escolar que percorre, diariamente longas distâncias, desde as granjas e fazendas para garantir que os estudantes cheguem às suas escolas A empresa Nogueira responsável por 27 linhas de transporte aos polos da Prefeitura passou pela primeira etapa da vistoria dos veículos e nesta sexta segue o trabalho.