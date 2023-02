Em reunião com o sindicato dos professores, Leite oferece aumento de 9,45%

O governador Eduardo Leite e sua comitiva encontraram membros do sindicato dos professores estaduais, no último dia 14 de fevereiro. A proposta do governo abrange aumento de R$ 382,00 para 40 horas trabalhadas, o que chegaria a R$ 4.420,75, condizentes com o piso nacional do magistério. Não se sabe quando isso ocorrerá, pois a proposta precisa passar pela Assembleia Legislativa.

Por outro lado, o CPERS não considera o aumento efetivo a todos, objetivando a porcentagem de 14,95%, além de igualdade para professores que estão na ativa e os aposentados. A presidente Helenir Aguiar Schürer afirmou que o sindicato preza pela valorização salarial para todos, sem exclusão ou divisão de categorias.