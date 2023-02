Defesa Civil constata problema de abastecimento em poço artesiano comunitário no Caverá

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

A seca que atinge com severidade Alegrete deixa muitas famílias sem água no interior do Município.

Poços artesianos comunitários são muito disputados para que as famílias tenham água para o consumo e alguns animais domésticos.

Um poço comunitário na localidade do Caverá que abastece cerca de 30 famílias está sendo bem disputado, agora que as águas sumiram de açudes e corregos devido à seca. Isso gerou um certo conflito de algumas pessoas que dizem não estarem recebendo a mesma quantidade de água. Ou seja, reclamam que alguns moardores estariam recebendos menos em suas caixas de água.

A vereadora Dileusa Alves foi chamada ao local e acionou a Defesa Civil, que também se fez presente, e ficou de ver se as mangueiras estão em boas condições, para que todos possam receber a mesma quantidade de água.

Renato Grande, Coordenador da Defesa Civil, diz que conversou com algumas pessoas para ver o que está acontecendo. Eles mesmos devem administrar o poço comunitário e verificar se as mangueiras estão bem ou se tem algum outro problema, pondera.