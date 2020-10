Em vez de Cenáculo com Maria, círculo de orações, no Dia da Padroeira do Brasil

Compartilhe















Nesta segunda- feira, dia 12 de outubro é feriado nacional devido ao dia da Padroeira do Brasil, Nossa Senhora da Conceição Aparecida.

Devido à pandemia, o tradicional Cenáculo com Maria, que era realizado no Ginásio do CDC, não vai acontecer este ano.

A paróquia mudou a Programação e, no domingo, vai ter um risoto com saladas no formato drivetrhu ao preço de 15 reais.

Na segunda- feira, dia da Padroeira, duas horas antes da missa, às 17h, haverá um círculo de orações na Igreja.

Depois, às 19h será celebrada a missa pelo padre Pedro Navarro.

Com a pandemia, a igreja pode receber 150 fiéis mantendo o distanciamento, uso de máscara e a higienização com álcool em gel.