Embelezamento dos trevos de acesso terá Parceria Público- Privada em Alegrete

O DNIT autorizou a Prefeitura de Alegrete a realizar serviços de manutenção dos trevos de acesso à cidade pela BR 290. Assinado pelo supervisor, Pablo Teonas May, o órgão não só autoriza como também orienta no sentido de que não sejam plantados arbustos que venham a prejudicar a visibilidade dos condutores e coloque em risco os usuários. Também recomenda quanto à utilização de sinalização adequada para manter a segurança.

As tratativas avançaram e nesta tarde de quarta-feira, no gabinete do prefeito Márcio Amaral, houve uma reunião com a participação do secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Jesse Trindade Santos; o secretário de Planejamento Paulo Salbego; o secretário de Agricultura e Pecuária, Daniel Gindri e os empresários Adão Ramos, do Hotel Alegrete, Vilmar Pilecco e Carine Paim Pilecco, da rede Posto Pilecco, em que o assunto foi sobre como melhorar o visual do trevo da BR 290 que dá acesso à avenida República Rio-Grandense.

Os empresários mostraram-se receptivos à ideia com sugestões e disposição de trabalho. O secretário Daniel Gindri observou que, conforme orientação do DNIT, será feito o replantio da grama de jardim e as bordas terão flores que não atrapalhem a visão dos motoristas. Foi comentado no encontro de que há um projeto de reforma daquele trevo que possui problemas de estrutura, ao ponto de carretas tipo cegonha terem dificuldade em utilizar aquela entrada da cidade. Há também o projeto de implantação de via secundária ou auxiliar, margeando a BR, naquela área, a exemplo do que tem em outras cidades onde a rodovia passa no perímetro urbano, mas depende de uma força política para ser realizada. Será buscado esse apoio político no sentido de que a obra venha a ser efetivada.

Mas com a participação da iniciativa privada, algo já começará a ser feito. O prefeito Márcio concorda que manter esses espaços verdes, limpos, e organizados somente será possível com a parceria privada que começa a acontecer em Alegrete.

O encontro foi finalizado com a entrega simbólica, pelo secretário Daniel Gindri, das primeiras mudas de hortênsias que farão parte do plantio no local.

DPCom PMA