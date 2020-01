Projeto Recicla Tchê, do CTG Farroupilha, faz doação à APAE

Dentro do Projeto Recicla Tchê, na manhã de quinta-feira(16), o CTG Farroupilha realizou a entrega de tampinhas e lacres arrecadados durante o ano de 2019 para a APAE.

Segundo a diretora, Ana Cristina Costa, o material já é uma expressiva fonte de recursos para instituição que tem se destacado pelo seu trabalho.

A ação faz parte do projeto Recicla Tchê em que o CTG aderiu à coleta seletiva de lixo, separando os recicláveis. “A coordenadora do projeto, a bióloga Jamile Gonçalves e toda família Farroupilha, estão empolgados para continuar a arrecadação neste ano. Além de lixeiras próprias, a conscientização de nossas crianças e adolescentes é um importante passo para ajudarmos o meio ambiente.”- destacou a patronagem.

Essa foi mais uma de tantas ações realizadas ao longo do ano que passou pelo CTG Farroupilha. Em uma entrevista ao PAT a patroa Caroline Figueiredo falou da novidade para este ano com o tema inclusão. Uma invernada com participação da APAE.

Neste dia 17 também vai ocorrer, na abertura do EFIPAN, uma homenagem à Invernada Mirim em relação à participação no Desafio Farroupilha. O grupo irá realizar uma apresentação.