Reajuste aumenta salários dos servidores, prefeito, secretários e vereadores

O reajuste previsto em Lei para o salários de todos os servidores da Prefeitura, neste início de 2020, vai provocar um aumento de 4.48%, a reposição da inflação.

Esse reajuste é para todos os 2.128 servidores da Prefeitura de Alegrete que estavam sem ganhar reposição da inflação há três anos.

O salário bruto do Prefeito, ainda sem a reposição de 4.48% é de 21.840 e com descontos de INSS e Imposto de Renda cai para 16.290 reais. Os Secretários municipais, bruto ganham 7.996.44, com descontos reduzem para 6.235,22. Com o aumento de 4,48%, o Prefeito passa para 22.819,09. Já os secretários municipais vão passar a ganhar, bruto: 8.354,68 e líquido 6.512,94.

Os vereadores ganham hoje 8.044,89 bruto e vão passar para 8.447.09. Na média, um vereador sem dependentes (com descontos de INSS e imposto de renda ) ganha 6.200. Esse valor passará, na média para 6.400. Os salários variam e podem ter acréscimos se o edil tiver dependentes.

