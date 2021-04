Embriagado, homem amarra a mulher; ela não quis liberar dinheiro para ele comprar droga

Compartilhe















Uma mulher, de 36 anos, foi agredida e amarrada pelo companheiro, na noite da última quinta-feira(1°). O casal tinha um relacionamento de mais de dois anos.

Segundo informações, a vítima estava na residência com o acusado, no bairro Jardim Planalto, quando em determinado momento, em razão de ter ingerido bebida alcoólica, ele pediu dinheiro para compra de entorpecentes. Diante da negativa da mulher, o homem de 26 anos, ficou descontrolado e investiu contra ela.

O acusado passou um cordão no pescoço da vítima e deu um soco em sua face. Com a mulher imobilizada, também, amarrou as mãos e os pés da companheira, que estava ferida no rosto(nariz). Depois de um tempo, o indivíduo dormiu e, mesmo com dificuldades, ela conseguiu se soltar das amarras. Na manhã de sexta-feira(2), a mulher procurou a casa da sogra e relatou o que tinha ocorrido sendo orientada a realizar o registro na Delegacia de Polícia, também solicitou Medidas Protetivas e a representação criminal contra o acusado. A vítima também citou que seus pertences estavam na casa do, agora, ex- companheiro.