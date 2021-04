Daer está recuperando trechos da RSC-377 entre Alegrete e Manoel Viana

A rodovia RSC-377, na Fronteira Oeste, está recebendo serviços de manutenção em 4,5 quilômetros no município de Alegrete. As ações são executadas pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) – vinculado à Secretaria de Logística e Transportes.

“Desde março, estamos melhorando as condições de trafegabilidade do trecho, com operações tapa-buracos e substituição do pavimento danificado por um novo nos pontos críticos”, explica o secretário Juvir Costella. “A comunidade regional terá em breve mais conforto e segurança para o transporte de pessoas e da produção agropecuária”, salienta.

Os serviços começaram na cidade de Alegrete e avançam em direção a Manoel Viana. “Neste momento, já concluímos a recuperação do trevo da RSC-377 com a Avenida Ibicuí, no acesso secundário a Alegrete”, comemora o diretor-geral do Daer, Luciano Faustino. O trabalho na interseção ocorreu na segunda quinzena de março, quando foi retirado o asfalto danificado e recomposto o pavimento.

Aproximadamente R$ 1,5 milhão, oriundo do Tesouro do Estado, será investido nessas atividades. A expectativa é de que elas sejam concluídas em aproximadamente 30 dias, conforme as condições climáticas.

“Desde o ano passado, intensificamos as intervenções na RSC-377, que recebeu R$ 3,4 milhões destinados a melhorias em Alegrete e Santiago. Além dos serviços de tapa-buracos, realizamos correções de deformidades nos pontos críticos da pista”, detalha Faustino.