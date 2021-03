O último adeus a Adão Pagnossin

Compartilhe















Na manhã deste sábado(20), a despedida a Adão Pagnossin consternou familiares, amigos e toda rede dos mercados Tambara. Açougueiro há anos, Adão deixou muito mais que o registro de um ser humano íntegro, responsável e comprometido com a empresa e os clientes. Ele marcou a todos com sua simpatia e fazendo sempre o melhor, não apenas o que seria uma obrigação, mas o trabalho pela paixão de exercer aquela função.

Uma homenagem foi enviada à redação pela Direção dos Mercados Tambara, juntamente com os demais colaboradores.

O texto descreve que Adão era um homem ímpar, de um caráter admirável que sempre soube manter uma excelente relação de profissionalismo e amizade ao longo dos anos de atividade como açougueiro. A sua função se destacava e ia muito além de realizar cortes, ele tinha a preocupação de que as famílias levassem qualidade para suas mesas. Se preocupava em fazer sempre o seu melhor com muito comprometimento e amor – relatam.

Na sequência, citam que sua vida dedicada ao trabalho, era a forma de demonstrar amor pela família, que ele muito se orgulhava. Como por exemplo: as conquistas do filho Michel, o talento do Murilo e o amor dedicado e preocupado pelo bem-estar da esposa. Cada conquista era compartilhada com seus colegas e clientes, que se tornaram grandes amigos – destacam.

Para finalizar a homenagem, a direção evidencia os momentos compartilhados, inúmeros momentos, ao longo dos anos, pois para todos, ele era um grande amigo. “O cara que podíamos confiar sem restrições, esse é sem dúvida o seu maior legado, pois não existe nada que possa macular a sua honra e caráter. Todos o admiramos muito. Estava tão pertinho de realizar seu grande sonho, de se aposentar e aproveitar sua família, de poder viajar, acompanhar o caminho e a trajetória dos filhos. Até que veio esse triste desfecho, nós estamos todos com o coração cheio de dor. Adão, segue em paz grande amigo, segue a luz. Nós te levaremos sempre em nossa memória e a tua trajetória, aqui conosco, jamais será esquecida, tu vais fazer muita falta, amigo.”- encerra.

Adão estava com 55 anos e faleceu na noite de ontem(19), em decorrência de problemas de saúde. As últimas homenagens ocorreram na Funerária Angelus, na Avenida Doutor Lauro Dorneles e, posteriormente, o corpo foi transladado para Jaguari. Neste sábado, os mercados Tambara estão fechados.

(Adão com a família)

Flaviane Antolini Favero

Fotos: arquivo mercado Tambara