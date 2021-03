Embriagado, sem CNH e com licenciamento vencido, motorista provoca acidente em Alegrete

Compartilhe















Na manhã desta segunda-feira(8), um homem de 68 foi encaminhado à DP, pelos policiais militares de Alegrete, depois de envolver-se em um acidente . O idoso apresentava visíveis sinais de embriaguez e foi convidado a realizar o teste do etilômetro que constatou 0,76 miligramas de álcool por litro de ar expelido.

Segundo informações da Brigada Militar, o motorista estava em um Peugeot e trafegava na rua Castro Alves sentido, centro/bairro. Próximo à entrada do bairro Vila Nova, perdeu o controle do veículo e chocou-se em uma Montana, estacionada. O Peugeot, estava com o licenciamento vencido e foi recolhido ao depósito do Detran. Levado à Delegacia de Polícia, devido à interdição do Presídio Estadual de Alegrete, considerando o atual momento, crítico em relação à Covid-19, por se tratar de uma pessoa idosa e não ter feridos, o Delegado Maurício Arruda, determinou registro simples. O idoso vai responder em liberdade pelo crime de embriaguez ao volante. Os dois veículos tiveram danos materiais. A Brigada Militar atendeu a ocorrência.