Mulheres da Ritt Empreendimentos. Ser mulher é construir…

O Grupo Ritt, através do Diretor Felipe Ritt, desde o início, investe e acredita no potencial feminino. Na capacidade de ir mais além, com a força e delicadeza que todas possuem.

Mulheres que desempenham diversas funções: serventes, carpinteiras, ajudantes de obras, pedreiras, soldadoras, arquitetas, engenheiras civis, contabilistas e administradoras. Detalhistas e cuidadosas fazem toda a diferença nas áreas que atuam.

E, neste dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, aproveitam para prestar uma bela homenagem

No vídeo abaixo, as Mulheres da Ritt Empreendimentos respondem a pergunta:

Ser mulher é construir…