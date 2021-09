EMEB João Cadore vai participar da Olimpíada Estadual de Língua Portuguesa

Com a pandemia muitos foram os desafios enfrentados, principalmente nas escolas. Novas formas de dar aulas e de comunicar-se com os alunos precisaram ser desenvolvidas, e isso também ocorreu nos Polos Educacionais, que tem uma realidade diferente com relação ao acesso à Internet. O ensino nos polos ocorre por meio de materiais impressos, e os professores aliam a comunicação com os alunos e com as famílias através do Whatsapp, Google Meet e com o Projeto Escola na Porteira.

Desta forma, foi proposto pela diretora Quelen Zacarias que os educadores inscrevessem seus alunos na 7ª Olimpíada de Língua Portuguesa. Com certeza, não seria fácil elaborar um trabalho com muitas etapas a distância, mas o desafio foi aceito e para surpresa de todos o relatório de prática da EMEB João Cadore, localizada na área rural do Angico, foi selecionado para concorrer na etapa estadual das Olimpíadas. A turma é do quinto ano do Ensino fundamental, da professora Rosângela Nunes. A proposta era escrever em forma de poemas sobre “O lugar onde vivo” e as alunas Amanda Carvalho Flores e Jeanne Nunes Guimarães escreveram relatando a alegria que é viver no campo, ter uma família e conseguir estudar.

Segundo a diretora, “todos estão muito orgulhosos das alunas, pois não é uma conquista só delas, mas de toda a escola. Em tempos tão difíceis, estas conquistas nos impulsionam e fazem com que acreditemos cada vez mais em nossos estudantes e em suas potencialidades. Agora é torcer que o relatório seja escolhido para a fase semifinal do concurso”, destacou.