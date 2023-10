EMEB Luiza de Freitas Valle Aranha recebe treinamento baseado na Lei Lucas

Na última semana a EMEB Luíza de Freitas Valle Aranha recebeu um treinamento de noções básicas de primeiros socorros baseado na Lei Lucas.

O técnico em segurança do trabalho, Igor Sidnei Rodrigues Pinheiro, foi o instrutor responsável pelas 4 horas-aulas do treinamento para um grupo de 23 participantes. A diretora Sônia Mariza da Silva Dotto, avaliou como excelente o treinamento e de grande valia ao corpo docente e colaboradores do educandário.

O profissional conta que, embasado pela Lei Lucas e de caráter obrigatório, a Lei surgiu em decorrência de uma fatalidade que ocorreu no ano de 2017 com um menino de 10 anos, conhecido como Lucas Begalli, estudante de uma escola particular de Campinas/SP, onde, durante um passeio escolar, sofreu engasgamento com alimento servido, vindo a óbito dois dias depois do ocorrido.

A Lei 13.722, intitulada Lei Lucas, tornou obrigatório o treinamento em primeiros socorros nos estabelecimentos de ensino básico e recreação infantil. O Manual de Primeiros Socorros (SAMU, 2013, p. 2), define primeiros socorros como: “toda intervenção imediata e provisória, feita por pessoas sem conhecimento médico, ainda no local do fato, às vítimas do acidente, mal súbito ou enfermidades agudas e imprevistas até a chegada de recursos especializados, ou remoção da vítima para um Serviço de Atendimento Especializado”.

E foi sobre este conceito que professores, funcionários e estagiários participaram efetivamente do treinamento, todo feito de forma voluntária. Depois de passar pela escola Eduarda Vargas, o projeto chegou a EMEB. “Como podemos evitar acidentes em um ambiente escolar: capacitando os professores e funcionários, a partir de noções básicas de primeiros socorros, e ensinar os alunos sobre prevenção dos acidentes. Você saberia socorrer um aluno engasgado? Com queimadura? Ou que tenha sofrido choque elétrico?”, com essa dinâmica, foi realizado o curso na escola, destaca Igor Pinheiro.

Os treinamentos para demais escolas podem ser agendados, mediante disponibilidade, através do contato 55 9 9942 2908.

Fotos: SOL’SS Segurança e Saúde do Trabalho