Emenda do Deputado Hann vai ajudar na manutenção de estradas do interior

A situação de estradas vicinais de Alegrete com mais de 3 mil km de extensão requerem sempre muitos recursos para que a Prefeitura possa manter a manutenção.

A Associação dos Arrozeiros mantém um trabalho constante para intermediar junto às lideranças locais e deputados a busca de recursos que possam ser destinados para este fim no sentido de compra de maquinários.

A presidente da Associação, Fátima Marchezan, informa uma boa notícia aos produtores de arroz do Município. O anuncio de emenda parlamentar do Deputado Federal Afonso Hann, no valor de 250 mil reais – via Ministério da Agricultura e Pecuária.

Quem faz este trabalho aqui é a Secretaria de Infraestrutura com as equipes que vão para o interior realizar este trabalho. Mas quem encaminha os projetos e os valores de emendas parlamentares passa pela Secretaria Municipal de Planejamento.

O prefeito Márcio Amaral disse que será comprada uma retroescavadeira, porque desde que iniciou esta administração o objteivo foi reequipar o Parque de Máquinas, porque assim podem ter mais suporte no que diz respeito a manter estradas vicinais de Alegrete.

Vera Soares Pedroso