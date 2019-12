Márcio Amaral faz balanço da administração em 2019

Prefeito Márcio Amaral fez um balanço do ano de 2019, durante entrevista com o diretor do PAT, Jucelino Medeiros, realizada na redação.

Na tarde de ontem(26), exatamente no dia em que completou um ano à frente da gestão municipal, o Prefeito falou sobre várias assuntos. Dentre eles, relembrou do início junto à Prefeita Cleni Paz. Citou algumas decisões que foram tomadas em conjunto, do período em que ela se ausentou para tratar da saúde e quando passou a ter as rédeas do Município em suas mãos, em razão do falecimento de Cleni, a primeira mulher a chegar ao cargo em Alegrete.

No terceiro ano desta gestão, o primeiro do prefeito Marcio Amaral, ele lembrou da decisão em que foi tomada ainda com a Prefeita Cleni em exonerar todos os diretores para que pudesse enxugar a folha de pagamento. Depois, a sequência dos planos que já estavam estipulados no Governo Cleni/Márcio, a continuidade de muitos projetos como: ajustes para a conclusão do Arroio Regalado o que deve ocorrer no próximo ano, assim como a conclusão da Avenida Tiarajú que vai ser toda pavimentada, entre outras melhorias que já foram realizadas. Uma via muito importante de ligação no município, cidade/ rodovia.

O Prefeito foi muito realista em descrever que tem conhecimento de que muita coisa precisa ser realizada , que Alegrete por não ter indústrias é uma cidade que perde muitos jovens, mas ao mesmo tempo cita as oportunidades que são apresentadas e falou do CAGED, que apontou crescimento na empregabilidade no Município.

A perda do financiamento de 15 milhões também foi um dos tópicos. Esse valor que não foi possível devido ao índice de pessoal, à época ficou acima de 54%. A não liberação do recurso impediu várias realizações, como a pavimentação de inúmeras ruas de Alegrete.

O gestor municipal considerou que a população deve ser sempre muito bem atendida, que esse é um dos critérios que sempre está em debate. Não é pelo fato de não ter uma solução no momento em que os munícipes procuram por uma secretaria, eles eles têm que saírem satisfeitos, porque pode não ter havido resolução, mas houve boa vontade. Um atendimento com qualidade é a quebra do paradigma de que servidores municipais são acomodados ou que fazem pouco caso das necessidades que ali chegam.

Sobre um outro tema muito debatido neste ano, às 8h em todas secretarias, considerou que nada é definitivo, embora tenha sido uma decisão tomada em razão de que os servidores que já cumpriam a carga horária realizavam uma cobrança quanto aos demais que recebiam o mesmo valor e o turno era único. ” Nada é definitivo desde que se apresente motivos que justifiquem a troca.” – enfatizou.

Na questão da saúde foi ressaltado o ganho e a referência que o Município tem no contexto regional. Com todas as ESFs, transporte fora do domicílio, UTI Neonatal, Ambulatório de Gestação de Alto Risco-AGAR. Ao ser questionado sobre o que gostaria de realizar no próximo ano, mas que sabe ser algo impossível, com exemplo, o ginásio municipal, o Prefeito disse que sempre pede a Deus para ter tranquilidade para compreender o que não é possível realizar e energia para seguir trabalhando e concretizar o máximo de projetos e ações em prol da população. Comentou como uma das metas, o asfalto da rua Daltro Filho que é um objetivo, mas o valor gira em torno de 2 milhões, algo que parece simples, mas pode não ter verba para isto.

No Final fez uma avaliação sobre o Governo Bolsonaro e Eduardo Leite. Quanto à pergunta sobre o quadro político para o próximo ano eleitoral, o prefeito de forma sucinta apontou que ainda é cedo e muitas possibilidades ainda podem ser desencadeadas. Já a resposta sobre ser ou não um dos candidatos em 2021, disse que sempre comentou que nunca foi político e entrou na secretaria de agricultura por indicação, depois na Câmara de Vereadores e na sequência como vice. Que o grande desejo é chegar até o final do mandado e cumprir com o compromisso feito com a Prefeita Cleni. Mas que ainda é cedo e a população fará essa avaliação.

Flaviane Antolini Favero