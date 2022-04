Emílio Zuñeda faz pesquisa com famílias para traçar ações pedagógicas

Share on Email

Emílio faz pesquisa com famílias de alunos do Ensino Médio

A referida pesquisa tem o propósito de elencar dados, informações, em relação a realidade das famílias e, consequentemente, dos alunos. Esse processo será de suma importância, considerando, principalmente, o cenário gerado pelo quadro pandêmico.

As informações coletadas, de acordo com o professor Jorge Sitó serão analisadas, estudadas a posteriori e balizarão as ações pedagógica em termos das competências cognitivas e competências socioafetivas.



A pesquisa está sendo realizada nestes dias 07 e 08 de abril nos seguintes horários:

Manhã: 8 às 12 horas

Tarde: 13h e 30 minutos

Noite: 19h às 22 h 30min.



A participação de todos(as) é de grande importância. Uma escola democrática em essência se constrói a várias mãos( vozes e ideias ).