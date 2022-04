Chegou em Alegrete MOBY GO!

Movimentar-se ficou ainda melhor com App MOBY GO, seu aplicativo de mobilidade urbana, agora em Alegrete.

Nos últimos tempos os projetos digitais ganharam força atuando em vários segmentos, um deles é o aplicativo de mobilidade urbana que tornou-se um grande aliado na otimização de tempo e dinheiro.

O APP Moby Go, chegou para simplificar a vida das pessoas, principalmente tratando-se em economia, agilidade, praticidade e segurança.



O empresário Leandro Lopes Corrêa e sua esposa Ester Lopes investiram nessa ideia acreditando primeiramente no potencial da cidade, de movimentar ainda mais o segmento e acreditando que há espaços para todos que desejam prosperar e contribuir com o desenvolvimento do município.

Um dos diferenciais do MOBY GO é a facilidade em utilizar o aplicativo, disponível no App Store do seu smartphone, Google play e para aqueles que preferirem, poderão realizar sua solicitação de veículo através do telefone/ whatsapp 55 9 9215 9435.



MOBY GO oferece corridas a partir de R$ 9,00 em todo o perímetro urbano, atendimento 24 horas, cupons de desconto toda a segunda-feira e a grande novidade, seis clientes que serão contemplados com R$ 500,00 em dinheiro, sorteio que será realizado no último trimestre deste ano.



Oportunidade MOBY GO!



Seja um (a) motorista MOBY GO, Baixe o APP e comece a faturar!



Não é preciso exclusividade!



Aumente sua renda, trabalhando quando quiser com MOBY GO!



Simplifique o seu dia a dia! #chamaumMobyGo



telefone/ whatsapp 55 9 9215 9435.

Instagram: https://www.instagram.com/mobygooficial/