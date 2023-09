Emílio Zuñeda vence no futsal masculino e feminino dos Jogos Escolares em Alegrete

Foram 23 jogos envolvendo 10 escolas de Alegrete. A competição foi na categoria juvenil. Destaque para a Escola Emílio Zuñeda que venceu nos dois naipes da etapa de Alegrete. No masculino os jogos tiveram duas chaves de cinco equipes cada. Na fase classificatória, o sistema foi de todos contra todos avançando os dois melhores de cada grupo para as semifinais.

Na decisão o Emílio venceu o IFFar por 1 a 0 e sagrou-se campeão juvenil masculino de futsal. Já no feminino, IFFar, Emílio Zuñeda e Demétrio Ribeiro fizeram um triangular para apontar o campeão.

As estudantes do Emílio tiveram duas vitórias. Contra o Demétrio fizeram 5 a 0 e contra o Instituto aplicaram 3 a 1. IFFar e DR empataram em um gol. Com os resultados, Emílio Zuñeda grande campeão juvenil de futsal feminino.

IFFar Demétrio Ribeiro

O JERGS no município tem coordenação da prefeitura através da secretaria de educação e cultura e apoio do Sesc. Nos dias 3 e 4 ocorrem os jogos na modalidade de handebol e voleibol no ginásio da Arena. Já no dia 6, é a vez do atletismo no 6º RCB.

Fotos: reprodução