Empresa de Alegrete se destaca em tecnologia para a agricultura

Com uma solução tecnológica, a empresa de Alegrete JW Automação, criada em 2018, começou suas atividades oferecendo aos produtores um sistema que liga e desliga motores à distância, facilitando grandemente a vida do produtor rural, diminuindo os custos de produção e, consequentemente, gerando mais lucros.

Com o aumento na demanda de clientes, foram sendo implementadas novas funções ao sistema, tornando-o mais moderno e eficiente. Atualmente, a tecnologia possibilita o comando remoto dos sistemas de irrigação, tanto de pivô quanto de levante convencional, e exibe em tempo real tudo o que está acontecendo na casa de máquinas ou quadro de comando, além de emitir alertas sobre eventos ocorridos. No final de cada mês, também é emitido um relatório com dados precisos de todo o sistema de irrigação.

Os dispositivos contam com um sistema de proteção secundário, em caso de falha de relés, utilizado na falta de uma das fases da rede elétrica. Nesse caso, o sistema automaticamente desliga o motor, bloqueia o retorno da água na tubulação e programa o tempo de retorno. Assim, há uma proteção contra sobretensão e subtensão, retirando a máquina imediatamente quando um desses níveis pré-programados é alcançado.

A JW também é uma das únicas empresas aptas a realizar o automonitoramento do uso da água pelos usuários regularizados, conforme regulamentado pela resolução nº 188 de 2024, da Agência Nacional de Águas.

Em resumo, entre os pontos iniciais do funcionamento do sistema estão o monitoramento da tensão da rede, da amperagem dos motores, dos fatores de potência, das oscilações de carga e a emissão de alertas de situações de risco. Além disso, destacam-se as funções de acionamento remoto, geração de relatórios para acompanhamento de qualidade, fácil instalação, custo acessível, praticidade em manutenção e compatibilidade com levante convencional e pivôs. O sistema também permite a manutenção de forma remota, evitando deslocamentos desnecessários para a correção de falhas.

Entre os lançamentos, destacam-se o medidor de vazão, o monitoramento do uso da água e eficiência, e o pluviômetro integrado ao sistema para desligamento automático em caso de grande volume de chuvas.

O sistema Levantec de irrigação inteligente proporciona uma solução prática, tecnológica e eficiente para ajudar os produtores a produzir mais e melhor.

Conheça mais sobre o sistema em www.jwauto.com.br

Email: [email protected]

Telefone: (55) 99710-4386