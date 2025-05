Empresário Lúcio do Prado participa de Simpósio na França

Share on Email

O alegretense Lúcio do Prado participou junto com colegas do Simpósio Internacional “Humanismo para o Futuro”, na sede da UNESCO em Paris, na França. Ele se dedica atualmente ao empreendedorismo e alta formação empresarial para cuidar das empresas e franquias.

E dentro desta atuação, Lúcio do Prado participou em Paris da comemoração dos 15 anos Fundação Antônio Meneghetti e contou com representantes de diversos países.

Atualmente ele reside em Porto Alegre, porém sempre em contato com lideranças de Alegrete onde tem negócios e duas filhas.