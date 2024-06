Encapuzados ferem a tiros dois homens em rua da Vila Nova

Share on Email

Na noite deste domingo, dia 16, por volta das 23h, dois homens foram baleados enquanto caminhavam em via pública no bairro Vila Nova, em Alegrete. O fato ocorreu na rua Arthur Bento Hormain, quando as vítimas foram abordadas por dois indivíduos a pé e encapuzados.

Segundo informações da Brigada Militar, os criminosos chamaram pelo nome de uma das vítimas, e assim que esta respondeu, ambos foram alvejados com disparos de arma de fogo. Um homem de 51 anos, com várias passagens pela polícia por crimes como furto, foi atingido nas costas. O outro, um jovem de 20 anos sem antecedentes criminais, foi baleado na cabeça.

Após o ataque, os indivíduos fugiram a pé. As vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhadas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Até o momento, a situação de saúde dos dois homens é estável e permanecem hospitalizados.

Os policiais ainda não possuem informações sobre a motivação do crime nem sobre a identidade dos suspeitos.