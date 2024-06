Culto no Presídio de Alegrete leva fé e esperança para apenadas

Desde 2017, um trabalho social da Igreja da Graça do núcleo da Cidade Alta em parceria com a administração do Presídio Estadual de Alegrete, tem levado a palavra de Deus para as detentas.

Na terça-feira (11), pontualmente às 9h, uma detenta das 9 que cumprem pena na casa prisional, aguardava sentada em frente a grade que separa a galeria da ala feminina ao corredor de saída principal do prédio. O pastor Alessandro Monteiro acompanhado da Irmã Diliane Bitencourt e a obreira Edir Silva Castro ministraram mais um culto no presídio.

Realizado sempre na segunda terça-feira de cada mês, dessa vez apenas uma mulher participou da atividade, no mês maio, seis presas estiveram orando. Paulo Bukowski diretor administrativo, autorizou a entrada da reportagem dentro da casa e disse que o trabalho tem surtido resultados. Ele avaliou como positiva essa assistência religiosa que tem colaborado na ressocialização das apenadas. Laércio Lanes chefe da segurança destaca que esse tipo de atividades é liberada a toda massa carcerária entre homens e mulheres e também aberta para todas as igrejas.

“Ao homem pertencem os planos do coração; mas a resposta da língua é do Senhor”, a leitura em alto e bom tom da obreira Edir, ao som dos teclados da Irmã Diliane, o ambiente se transforma e leva a apenada a entregar-se à oração. A palavra seguida de um louvor faz com que a mulher ponha a mão no coração e de olhos fechados ouça o cântico que invade paredes na casa prisional. Ao lado, quatro apenados trabalham no refeitório, já elaborando o almoço e embora não participem do culto, ouvem a dupla de religiosos.

Numa troca de palavras, a detenta conta sua história, manchada pelo tráfico de drogas, filhos presos, um deles morto pelo crime. Ela não esconde seu erro, vai pagar cada dia de sua condenação mas em momento algum quer perder a fé na sua reabilitação e retornar à vida, recomeçando do zero.

A busca pela conexão com Deus, por meio da oração, na vida privada de liberdade é um alento para a mulher que recebeu um atendimento individualizado das integrantes da Igreja da Graça da Cidade Alta. Como a participação é espontânea, ela foi a única detenta de junho que buscou a palavra do senhor no culto da terça-feira do sexto mês do ano no presídio estadual de Alegrete.

“Eu preciso de um milagre Eu preciso de um milagre Escute a minha oração meu Deus Eu preciso de um milagre“, o louvou Eu preciso de um milagre, na voz de Diliane recebe reforço da obreira e inunda o coração da detenta que canta junto.

“Entrei no campo do impossível meu senhor Chorando eu me via assim Senti o chão fugir dos pés E a solidão olhar pra mim Meus olhos estão vendo caos Em nada posso me agarrar Eu conheci os dias maus Só o senhor pra me ajudar“, fala a letra.

Em pouco menos de meia hora o culto encerra, com uma afirmação da Irmã Diliane – Esperança e fé é o que vai mudar tua vida. Não deixe tua fé morrer. A apenada vai às lagrimas e logo enxuga o rosto respondendo que a fé é o que trás ela ali.

“Tenho uma palavra pra você Não desanimes Tudo que você pediu a Deus Já está vindo Esses dias, Deus te viu chorar No canto escondido Você mau conseguia falar Deus só ouviu o teu gemido Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Ele me mandou falar que vai Mudar seu rumo Ele está enviando o consolo Pra sua alma Enxugue essas lágrimas no rosto E tenha calma Vai passar Eu sei que essa luta logo vai passar Tá doendo, mas não vai querer parar Não deixe a esperança em você morrer Você precisa crer Vai chegar a solução pra tudo que te aconteceu Você vai ter de volta o que você perdeu Só não se desespere pelo amor de Deus Vai passar“, O louvor “Vai Passar” é uma das canções de maior relevância no cenário gospel e na carreira do cantor Gerson Rufino, e foi exatamente essa canção na voz de Diliane e Edir que encerrou o culto, com a apenada levantando do banco de plástico e abrindo a porta da cela feminina.