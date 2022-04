Enchente: cestas básicas, cobertores e kit de higiene e limpeza serão entregues em Alegrete

Share on Email

O prefeito Márcio Amaral, o vice Jesse Trindade e secretários municipais receberam o líder do governo do Estado na Assembleia Legislativa, deputado Frederico Antunes, e o coordenador da Defesa Civil na região, capitão Luís Sandro Martins.

Após a reunião, eles se dirigiram ao ginásio Oswaldo Aranha um dos quatro pontos de acolhimento na cidade, onde conversaram por videoconferência com o governador Ranolfo Vieira Júnior e percorreram locais atingidos pelo transbordamento.

Com 2.044 pessoas desalojadas e 150 desabrigadas, a assistência social de Alegrete está organizando a entrega dos suprimentos enviados pela Defesa Civil do Estado para as famílias atingidas.

São 150 cestas básicas e 300 cobertores. Cada núcleo familiar também receberá um kit de higiene e limpeza, além de cobertores. A assistência social define o perfil dos acolhidos e a data de entrega dos mantimentos.