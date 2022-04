Cavalos e outros animais isolados na ilha dos Milanos ainda estão seguros

Com a suba, rápida, do rio, os animais ficaram ilhados. Depois de uma avaliação meticulosa da situação, com o apoio de imagens realizadas através de drone, pelo empresário Marcos Duarte(TOP DRONE), foi constatado que não há risco emergencial para os cavalos.

A área onde eles estão ainda tem um vasto campo, onde eles, até então, estão seguros. A logística para retirada dos cavalos do local é bem complexa e teria que contar além do trabalho dos Bombeiros, com apoio do Exército e mais embarcações. Essa retirada ocorreu em uma outra enchente, uma das mais avassaladoras das últimas décadas no Município, em 2015.

“Os animais ainda estão seguros, pelas imagens foi possivel ver a área que eles ficam e também, que além dos cavalos há dois bovinos e alguns ovinos na ilha.”- disse o Diretor da Guarda Municipal Ângelo Tertuliano.

A maioria dos cavalos que estão na ilha não têm responsáveis – descrevem alguns moradores que estavam preocupados com a situação dos animais. Fabiano Antunes que tem um cavalo no local, destacou a atenção e todo apoio que recebeu dos Bombeiros e da Guarda Municipal, a partir do momento em que os órgãos ficaram sabendo da situação.

Já em relação aos cães que havia um grande apelo nas redes sociais, em virtude que muitos estavam nas imediações do ginásio IEEOA, em decorrência da enchente, a Secretária de Saúde Haracelli Fontoura, ressaltou que o Canil acolheu muitos. Os demais, ficaram com os donos e há ração para eles. Casinhas também foram doadas pela ONG OPAA