Encontrado corpo de jovem que desapareceu em São Gabriel

O corpo de Gabriel Marques Cavalheiro, de 18 anos, foi encontrado na tarde desta sexta-feira, em São Gabriel, na Fronteira Oeste do RS. O jovem estava desaparecido desde a última sexta-feira (12), após ter sido abordado pela Brigada Militar (BM). Ele teria sido detido, colocado em uma viatura e, segundo os policiais militares que o abordaram, deixado em uma região conhecida como Lava Pés, no interior do município.

Desde sexta-feira passada, o corpo de Gabriel era procurado na região por bombeiros e familiares. Nesta sexta-feira, um helicóptero da Brigada Militar ajudou nas buscas.

Três policiais teriam participação na abordagem e estão afastados de suas funções devido a um inquérito policial militar que foi instaurado para apurar o caso. A Polícia Civil também investiga o caso.

O Comando-geral e a Corregedoria-geral da BM irão conceder uma entrevista à imprensa no final da tarde desta sexta-feira para tratar do caso.

Gabriel Marques Cavalheiro, de 18 anos, morava em Guaíba, na Região Metropolitana de Porto Alegre. Ele estava em São Gabriel para cumprir serviço militar obrigatório.

“Minha filha e meu genro foram lá com a documentação, viram aquela quantidade de jovens entrando, e o filho deles não tava lá. Tiveram que justificar por que ele não tava lá”, lamenta a avó, Soilamar da Costa.

O jovem estava hospedado na casa de um tio, mas a irmã também mora na cidade. Apegado às tradições gaúchas, costuma usar bombacha e chapéu de aba larga, conforme os familiares.

Na noite de sexta-feira (12), Gabriel estava na casa do tio, Antônio. Segundo a advogada da família, ele perguntou se poderia tomar uma cerveja, o que foi autorizado. Mais tarde, o tio deitou-se e ouviu um barulho da porta sendo encostada. Imaginando que o jovem teria ido fumar no lado de fora, Antonio ignorou o fato e dormiu. Só foi perceber a ausência do sobrinho no dia seguinte.

A principal testemunha e autora das últimas imagens conhecidas de Gabriel é a vizinha Paula Beatriz Lima da Silva. Ela depôs à polícia e disse que estava com a filha e uma afilhada quando Gabriel parou junto à grade de seu terreno e começou a gritar pelo nome Paula.

Como não o conhecia e já estava tarde, decidiu ligar para a Brigada Militar. “Vi um movimento muito grande dos cachorros. Ele tava forçando o portão, tentando entrar. Me assustei, não reconheci o rapaz. Vi que não era da vila, não era da cidade, acionei a Brigada”, contou à RBS TV.

Imagens de câmeras de segurança mostram a viatura da Brigada Militar chegando ao local. Paula Beatriz conta que Gabriel foi abordado por três policiais, imobilizado e algemado.

Fonte: G1

Foto: Marcelo Ribeiro Caderno 7