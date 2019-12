Enfermeiras de Alegrete foram selecionadas para trabalhar na Alemanha

A alegretense Bruna dos Santos Rocha Gasparotto, formada em Enfermagem pela Unipampa, em breve vai desbravar um grande desafio. A jovem de 25 anos vai trabalhar na Alemanha, onde profissionais de sua área são bem requisitados.

No final do ano passado, ela ficou sabendo através de uma amiga que já estava na Alemanha, de uma empresa que fazia recrutamento de enfermeiros brasileiros. Bruna enviou o currículo e foi selecionada e em julho deste ano foi para o Rio de Janeiro fazer entrevista.

Ela já estuda alemão há mais de três anos, com aulas durante toda a semana, 7h por dia, e se capacitou no B1. Mas informa que para trabalhar lá é preciso ter no mínimo o nível B2. Ela está no Rio de Janeiro de onde no dia 10 de janeiro vai partir para a cidade de Frankfurt, onde fica até maio de 2020 estudando alemão, para depois fazer o teste de pro eficiência no idioma.

A partir dai vai para cidade de Lübeck, no norte da Alemanha, onde vai traballhar, como Enfermeira na Captalenet Medical.

A jovem enfermeira de 25 anos, que se formou em agosto deste ano está entusiasmada e muito confiante com esta oportunidade de poder atuar em sua profissão em um país da Europa.

A vida da jovem alegretense sempre foi marcada por desafios e a determinada Bruna com inclinação para ajudar as pessoas. Aqui integrou a Liga Jovem de Combate ao Câncer e, em 2012, aos 18 anos, foi para Moçambique, na África, onde realizou trabalhos voluntários com crianças.

Outra alegretense, a Maria Eduarda Ziani também vai para o mesmo local trabalhar como enfermeira. As duas se formaram, em agosto deste ano, na Unipampa, em Uruguaiana, e esta será a primeira experiência profissional das duas jovens já formadas.

Vera Soares Pedroso