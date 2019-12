Projeto Então É Natal será no Largo do Bairro Tancredo Neves

A Casa do Papai Noel e A Fábrica de Brinquedos neste ano, está em novo local. No próximo domingo (22), já estará aberto para visitação que se estende até o dia 24 de dezembro.

A partir das 20hs, deste domingo o Projeto Então é Natal, abre suas portas para mais um ano levando o encanto natalino aos alegretenses e visitantes.

O local escolhido foi o Largo do Bairro Tancredo Neves,( conhecido como Várzea), bairro onde mora o criador do Projeto Então é Natal, Eider Penna.

Neste ano, Eider, abre as portas de sua própria casa para realizar o projeto. É lá que a será a casa do bom velhinho. Com a ajuda dos moradores, eles transformaram o largo num lindo espaço natalino: A Vila de Natal.

Além da Casa do Papai Noel, haverá na residência de seu irmão Ramiro, que mora ao lado, a Fábrica de Brinquedos do Noel. Tema do ano de 2018, que encantou a todos que visitaram o projeto no ano anterior, novamente estará inserido no projeto.

O horário de visitação será das 20h até as 23h nos dias 22 e 23. E a novidade será o atendimento após a Ceia de Natal, na virada de 24 para 25, a partir das 00:45 até as 02:30 da madrugada para quem quiser visitar o bom velhinho na Noite de Natal.

Haverá recebimento de doações de brinquedos que vão ser entregues para crianças carentes. Uma equipe vai receber as doações nos dias 22 e 23 em frente a Casa do Noel.

O projeto em seu 4º ano, é totalmente feito com ajuda de parceiros e voluntários que a cada ano se superam e levam alegria a centenas de alegretenses e visitantes de outras cidades.

Júlio Cesar Santos Fotos: Pedro Mello e reprodução