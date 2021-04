Entretenimento: dancinha do brega tem adeptos de Alegrete viralizando na Internet

Compartilhe















Já não é novidade que a dança do brega viralizou no TikTok e contagiou desde artistas famosos a pessoas de todas as idades e classes sociais.

As redes sociais estão tomadas pela dança bastante inusitada, e até mesmo engraçada. Tudo acontece, na maioria das vezes, em vídeos curtos no Instagram, Tik-Tok e Kawai. Na sequência se espalha para demais redes como Facebook e grupos no WhatsApp.

A famosa ”dancinha do brega” foi criada por Orlandinho do Piseiro, que está emplacando diversos sucessos e já gravou músicas com artistas famosos, como Márcia Fellipe e Pedrinho Pisadinha.

Geralmente as pessoas se vestem de brega, usando calças jeans acima da cintura, chave do carro pendurada na calça para fora, blusas sociais listradas e todas as combinações mais inusitadas possíveis.

Em Alegrete, várias pessoas já postaram, porém, o resultado do vídeo realizado pela empresária Carmen Hoffman, o esposo Anderson Trindade e mais duas funcionárias, Valkiria e Viviane, viralizou em pouco tempo. Intitulado, “Nós da equipe Delicatti também adoramos uma trend do TikTok”, a dancinha em duas horas já estava com mais de 1.500 visualizações só no TikTok. Somando todas as redes sociais que foi compartilhado, stores e comentários, a repercussão foi grandiosa chegando a mais de 3mil visualizações em duas horas.

Os comentários ultrapassavam o número de 300 entre todos os perfis. Com a comédia e a maneira espontânea de atender e cativar o público, os empresários estão sempre se destacando quando as ações são voltadas para solidariedade, empatia e entretenimento. Pois com o jeito original, todos que conhecem o atendimento da equipe da Bombonierie Delicatti sabem da irreverência da proprietária Carmen Hoffman.

A empresária pondera que não imaginava que teria toda essa repercussão. Ela disse que a afilhada, Vitória Garcia, foi quem gravou e sugeriu o vídeo.

