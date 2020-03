Equipe de jiu-jitsu oferece aulas gratuitas em Alegrete

Se você procura aprender a arte suave. Chegou a hora. A equipe IFT Jiu-Jitsu Gracie Humaitá está disponibilizando aulas gratuitas de jiu-jitsu brasileiro.

Segundo o instrutor faixa preta formado pela equipe Gracie Humaitá Rio de Janeiro Igor Vasconcelos, as aulas são ministradas no ginásio do Oswaldo Aranha.

De acordo com o lutador, o jiu-jitsu trabalha defesa pessoal, diminui o stress, aumenta o bem estar, define o corpo, melhora a capacidade cardio vascular, trabalha a respiração, melhora os reflexos, desenvolve o caráter, auxilia na perda de peso , ajuda na autoestima entre outros vários fatores.

Os treinos acontecem nas segundas das 18 h até às 19h. Às quartas das 18h até às 20hs, e sextas das 18h às 20hs. São aceitas crianças a partir de 7 anos , homens e mulheres idade livre . Maiores informações entrar em contato pelo número 996549805.

Júlio Cesar Santos Foto: reprodução