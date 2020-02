Equipes da Infraestrutura em operação no Rincão do 28, Caverá e na Avenida Braz Faraco

A Secretaria de Infraestrutura deslocou, esta semana, uma equipe para o Rincão do 28, mais precisamente na estrada que liga a Fundação Maronna ao Polo Educacional Silvestre Gonçalves. Nesse local foi colocado um jogo de bueiros resolvendo um problema de passagem naquela região. No corredor do Passo dos Brites, região do Caverá, uma retroescavadeira foi deslocada para colocação de bueiros e resolver um problema de escoamento das águas.

Já no perímetro urbano, uma equipe da Infraestrutura procedeu, esta semana, a limpeza de valetas da avenida Braz Faraco e no prolongamento até a BR 290.