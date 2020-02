Prefeitura anuncia conjunto de obras de infraestrutura viária

Na intensa preparação para o início das obras de infraestrutura viária de Alegrete, a Administração Pública Municipal realizou, na manhã desta quinta-feira, 13, reunião no gabinete do prefeito Márcio Fonseca do Amaral com a Companhia Riograndense de Saneamento – Corsan, representada pelo superintendente regional, Maximiliano Alves de Moraes.

A Prefeitura de Alegrete entregou, via ofício da Secretaria de Planejamento, cronograma de obras para que a Corsan comece a planejar e efetivar as obras que são de sua responsabilidade, como rede de esgoto, encanamento de água e possíveis vazamentos.

De acordo com o secretário de Planejamento, Paulo Vicente Salbego, as ruas informadas e que receberão obras de pavimentação, dentro de 90 dias, são: Rua Pastor Naoli; Rua Barão do Cerro Largo, trecho entre a Rua Bento Manoel e Rua Padre Landell de Moura; Rua João Pedro de Souza, lado do Posto Takito até a rotatória em frente ao Butecão do Moraes; Avenida Eurípedes Brasil Milano, da ponte Borges de Medeiros até o cruzamento com a Rua David de Canabarro; Rua Francisco Fogliatto; Rua Dionísio Machado Oliveira; Rua Alfredo Gonçalves Filho, em torno da escola CIEP; e Travessa Alvorada, fundos da Santa Casa de Caridade, entre a Rua dos Andradas e Rua general Sampaio. “Está previsto obras também na Rua Daltro Filho e nas ruas Flores da Cunha e Honório Lemos, no Bairro Centenário”, explica Salbego.

Conforme o superintendente Regional, Maximiliano Alves de Moraes, as demandas da prefeitura serão analisadas para que se planeje as obras e os reparos necessários junto às terceirizadas contratadas da Corsan.

Para o prefeito Márcio Fonseca do Amaral, a administração vem desenvolvendo um esforço conjunto com as empresas parceiras da prefeitura, como a Corsan, para que as obras estruturantes do sistema viário de Alegrete transcorram dentro do planejado e sem maiores percalços. “Serão milhares de alegretenses beneficiados com estas obras, fazendo que a qualidade de vida dos cidadãos contribuintes melhore mais ainda. O esforço de ter apertado o cinto financeiro no ano que passou, resultou que conseguiremos fazer todas estas obras com recursos próprios do erário municipal”, comemora o prefeito.

Estiveram na reunião, além do prefeito e do superintendente regional da Corsan, o secretário de Planejamento Paulo Vicente Salbego; o secretário de Infraestrutura, Jetter Danzer de Souza e a secretária de Meio Ambiente, Gabriella Trindade Segabinazzi.