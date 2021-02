Escola Cívico Militar vai receber aporte de 330 mil para obra no IEEOA

Compartilhe















O FNDE/MEC contemplou o Instituto de Educação Estadual Oswaldo Aranha com recursos financeiros destinados a obras no âmbito escolar.

A Escola Cívico Militar de Alegrete vai receber 330 mil reais através de recursos oriundos do PECIM/FNDE/MEC, com o Programa das Escolas Cívico Militares.

A Delegada Regional de Educação da 10ª CRE, Sara Cardoso, atendeu a reportagem do PAT e confirmou o valor, conforme documento oficial datado no dia 20 de janeiro de 2021.

“A Escola irá receber esse valor destinados à obras e além desse montante já estamos com outras obras em andamento no IEEOA com recursos da SEDUC”, pontuou a delegada.

No entanto, os 330 mil reais serão efetivados em obras na escola, que terá de formular um projeto e CROP, para efetivar o investimento. O diretor do educandário Ernesto Viana, comemorou o investimento para a escola. Segundo o educador, ainda não está definido o tipo de obra que irá ser feita. Mas adiantou que, quem ganha é a comunidade escolar.

A 10ª Coordenadoria Regional de Educação destaca que o repasse tem por finalidade de apoiar à infraestrutura através da iniciativa do programa ações articuladas do FNDE para reforma de escola na categoria econômica nível 3.

O Colégio Cívico Militar carece de reformas no telhado do prédio novo e também de restaurações no prédio antigo. Ambos já possuem um projeto de engenharia viabilizado.

Para 10ª que dará início nas atividades dias 3,4 e 5 de março com o corpo docente e dia 8, é previsto o início das aulas dependendo ainda do protocolo vigente no RS, as obras devem iniciar tão logo cumpra-se todos os trâmites burocráticos.

Júlio Cesar Santos