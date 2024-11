Definida a ordem de apresentações das concorrentes ao FAC 2024

Realizado pelo Sistema Fecomércio Sesc em parceria com a Prefeitura de Alegrete, através da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, o FAC – Festival Alegretense da Canção, inicia nesta sexta-feira (22).

Este ano o evento volta a ocorrer em três noites, nos dias 22,23 e 24 de novembro, a partir das 19h, no Largo do Centro Cultural. Para a abertura às 19h30min, Banda Dona Doida de Uruguaiana. A solenidade de abertura ocorre às 20h30min. E a partir das 21h, no palco, as 10 primeiras concorrentes:

1 – Flores da Saudade – Harlei Almeida

2 – Canções Antigas – Zolá Duarte

3 – Trem da vida – Guilherme Noetzold Mendes

4 – Encontro – Ismael Rings Alegrte

5 – Victor Lobins – Bem Longe Daqui

6 – Dia a Dia – Cristiano Viégas Medeiros

7 – A vida é como um samba – Oliverio Coelho

8 – Teus olhos de capitu – Mariana Dos Santos Rohãn

9 – Tick Tack – Mariana Rodrigues Padilha

10 -Olheiras De Gin – Tuio Urach – Alegrete

Os shows das três noites no palco Tributo ao Queen, com Thiago Millores, do Rio de Janeiro, como a grande atração do evento, no encerramento. No sábado, 15h – Mentoria para Artistas – Workshops com Vini Canto / POA; 19h – Pocket show de abertura – Samba Chique / Alegrete.

Apresentações FAC 2024 Segunda Noite

1 – Cidade – Bernard Rehermann da Silva

2 – Fantasia de Fevereiro – Lucas Nunes

3 – Violão e Voz – Teteu Caetano

4 – Padê de Luta – Teteu Caetano

5- Todo dia é domingo – Guilherme Piageti

6 – Mar adentro e só – Bruno Kohl

7 – As velhas leis universais – Bernard Rehermann da Silva

8 – A Roda dos tempos – Bruno Kohl

9 – Tendência – Igor Martins

10 – Sorrir – Roberto Tubino

22h – Show com LiverPOA Beatle Band / POA. No domingo (24), 19h30min, Pocket show de abertura – Trio B.C.D / Alegrete e logo em seguida as 10 classificadas voltam ao palco, antes do resultado final.