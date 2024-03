Escolas cancelam terceira noite de Carnaval em Uruguaiana; veja fotos

Share on Email

Conforme vários itens elencados pelos participantes da reunião, entre eles a ausência de previsão de efetivo de segurança privada e pública para o evento; o retorno dos jurados para São Paulo já agendada para o domingo pela manhã; os danos causados aos carros alegóricos e fantasias de componentes das escolas de samba face a tempestade que atingiu a cidade na noite deste sábado; a falta de recursos para recomposição por parte das Escolas de samba para se recomporem num curtíssimo espaço de tempo, além da previsão do tempo ainda prever chuvas para o período também no domingo.

A análise desses itens inviabilizam a possibilidade de desenvolvimento do restante da programação de desfiles das escolas de samba Unidos da Cova da Onça, Imperadores do Sol, Unidos da Ilha do Marduque e Deu Chucha na Zebra, agremiações que não desfilaram na noite de sábado, face ao temporal.

Ainda em reunião, os representantes das entidades carnavalescas em votação concordaram, por maioria dos votos, pela realização da apuração das notas dos desfiles de 2024, neste domingo (3/3), às 17h.

Confira algumas imagens realizadas por Elias Pizarro e Ascom/PMU