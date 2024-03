Idosa morre após ser picada por cobra em Bossoroca

Segundo informações, a vítima de 69 anos, por sua opção, residia sozinha em sua residência, há menos de 100 metros da casa do filho.

Na madrugada de ontem(2), ao que tudo indica, a vítima teria acordado para fazer suas necessidades, momento em que foi surpreendida e picada pela serpente peçonhenta. A idosa, mesmo ferida, matou a cobra, atirou pra fora de casa, e voltou deitar.

Logo pela manhã, o filho que morava há alguns metros, chegou para visitá-la, avistou a cobra morta no pátio, teve um pressentimento ruim segundo relatou, e ao entrar na casa, encontrou sua mãe em óbito e já em rigidez cadavérica na cama.

Foi acionado o SAMU, para atestar o óbito da vítima e então, seguir os trâmites legais para até liberação do corpo. As jararacas são as responsáveis por mais de 90% dos acidentes com cobras no Brasil.

Ela é conhecida por ser uma cobra muito estressada, com botes muito rápidos, sendo a terceira serpente mais venenosa do país, perdendo apenas para Coral verdadeira e Surucucu Pico de Jaca.

(Fonte e foto: Fernando Maya)