Escolas Municipais realizam reunião de acolhimento às famílias de estudantes

Algumas escolas da Rede Municipal de Ensino realizaram nos dias 23 e 24, uma reunião de acolhida às famílias dos alunos. O A maioria dos encontros foi virtual e a orientação da Secretaria de Educação foi de que as escolas ofereçam espaços que garantam todos os cuidados com a saúde. As primeiras reuniões foram com as turmas de educação infantil.

De acordo com Carla Machado, Diretora de Educação, cada escola organizou um cronograma para repassar às famílias como serão as aulas. De momento estão sendo remotas, através de plataforma, online, ou com entrega de material impresso. A participação dos pais é fundamental, porque é necessário que os estudantes acompanhem as aulas, porque todas as atividades valem como letivas.

A pandemia impôs um novo ritmo e formato de ensinar e assim vai continuar até que todos sejam vacinados contra o coronavírus.

Alegrete tem 35 escolas na Rede Municipal de Ensino e mais de cinco mil alunos.

Vera Soares Pedroso