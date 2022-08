Escolas realizam projeto Autora na Escola para incentivar a leitura

Share on Email

Na última sexta-feira(19), as Escolas de Educação Infantil Emei Sérgio Augusto Bello Pereira e ProInfância Emei Arnaldo Da Costa Paz realizaram o Projeto ” Autora na Escola, com a presença da Escritora Rosane Castro, homenageada da Feira do Livro 2022.

A direção destacou que a leitura precisa ser incentivada na Escola, especialmente na Educação Infantil. A a ação foi muito bem aceita pelas crianças.

Os professores trabalharam as histórias dos Livros da autora, desde os Berçários, Maternais e Níveis A e B.

“Toda criança incentivada a ler será um leitor, na vida adulta” – descreveu uma das professoras que também falou sobre a inauguração da “GUTOTECA”, na Emei Guto Pereira.

O Projeto da Professora Lucielle França contou com a colaboração de uma mãe, Suelem Mardergan, que fez a doação da geladeira totalmente reformada.

“Agradecemos a Professora Onira Edson pela sua proposta da Autora na Escola, Diretora Talís Da S. Vargas , Diretora da EMEI Emei Arnaldo Da Costa Paz, pela parceria” destacou a direção da Emei Guto Pereira.