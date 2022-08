Vieira da Cunha, ex-secretário de Educação do RS, é homenageado pela Câmara de Vereadores

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

A Câmara Municipal realizou, na noite de sexta-feira (19), uma sessão solene de reconhecimento à figura pública de Carlos Eduardo Vieira da Cunha, por sua contribuição à educação do Rio Grande do Sul.

Proposta pela vereadora Firmina Soares e com a aprovação dos demais pares da Casa, a sessão foi marcada pela presença de um grande público, por pronunciamentos de valorização da educação e apresentações artísticas.

Presidida pelo vereador Anilton Oliveira, já na abertura da sessão, o cantor regionalista alegretense, Chico Paim entrou no plenário e soltou a voz entoando o Hino Rio-Grandense em magistral interpretação.

Houve também a apresentação da Escola Espaço Ibaldo com destaque para o violinista William.

Um vídeo foi exibido com a trajetória de Vieira da Cunha e depoimentos de educadores. Logo após, foi lido o currículo do homenageado que aos 15 anos já fazia política estudantil no Colégio Anchieta em Porto Alegre.

Foi vereador por dois mandatos na Capital, deputado estadual e federal e, em 2014, concorreu a governador do estado, não se elegendo. A convite de Sartori, assumiu a Secretaria de Educação e Cultura do Estado, tendo criado as comissões de prevenção internas contra acidentes nas escolas e aprovou o Plano Estadual e Educação.

Foi na sua gestão na Seduc que consolidou o projeto da educação integral.

Vieira da Cunha recebeu o certificado de reconhecimento da Câmara e ouviu a manifestação dos líderes na Casa. O vereador Eder Fioravante disse da gratidão pelo que o homenageado fez pela educação do Estado e País e o que poderá ainda fazer.

A vereadora Dileusa Alves, em sua fala, afirmou que Vieira da Cunha é um iluminado na sua missão pela educação que é a única saída. Que na sua gestão na Seduc a educação atingiu os melhores índices. Dileusa cobrou a volta do CIEP ao sistema da educação integral.

O presidente da Câmara Municipal, Anilton Oliveira, ao saudar o homenageado, falou em dignidade política e a crise na educação que atinge a UERGS e também as universidades federais. “Temos de seguir lutando por uma educação libertadora, conforme Paulo Freire”, destacou.

O presidente Anilton concluiu dizendo que “sua bancada se sentia muito à vontade em homenagear um companheiro de combate de longa data, para que tenhamos um novo Rio Grande”.

A vereadora Firmina Soares, autora da proposição, ao dirigir-se a Vieira da Cunha, disse do reconhecimento pelos serviços prestados à educação nesta terra e agradeceu aos colegas de bancada que deram apoio ao seu trabalho.

A vereadora afirmou do orgulho de falar de Vieira da Cunha , um homem público com um vasto currículo, mas que marca sua atuação em favor da educação. Citou a bela homenagem, da Escola Lauro Dornelles ao ex-secretário de educação e agradeceu aos colegas de bancada que deram apoio, bem como aos demais.

Em nome do prefeito Márcio Amaral, o secretário de educação Rui Alexandre Medeiros. Em suas breves palavras, afirmou que é possível sim construir uma história dentro da política, como o homenageado Vieira da Cunha.

O que se faz com a política reflete nos bancos escolares. Quando se educa as crianças, não é preciso punir os homens. A educação gera o conhecimento. Rui deixou o reconhecimento do prefeito Márcio e do vice Jesse ao trabalho de Vieira da Cunha.

Ao agradecer a homenagem recebida, o político Vieira da Cunha disse que as manifestações a ele dirigidas massagearam o seu coração, “ honrosa distinção que muito me emociona”. É uma noite muito especial, destacou.

“Saio convicto de que o caminho para o país voltar a crescer e se desenvolver, só com educação pública de qualidade e de oportunidade para todos”, concluiu sob o aplauso dos presentes.

Ainda recebeu uma placa da vereadora Firmina Soares e interagiu com a apresentação do Grupo de Danças do DTG da Escola Emílio Zuñeda.

(Foto Camila /Alair)