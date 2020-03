Escoteiro salva a vida de morador do interior de Alegrete

O caso aconteceu na localidade do Rio Miracatu, no Durasnal, interior do Alegrete, em uma festa da família Marchezan e Almirom.

Conforme relata Enilda Dorneles Marchezan, esposa de Arlindo Marchezan, ela serviu o almoço para o esposo e se retirou. Logo que voltou, percebeu que ele estava sem voz e a pele com uma coloração escura. Imediatamente pediu socorro e chamou os familiares que chegaram e tentaram reanimá-lo, mas não adiantou.

Foi neste momento que o jovem Leonardo Luts tomou a iniciativa e o agarrou por trás, aplicando a manobra de heimlich. Instantaneamente Arlindo expeliu o pedaço de carne que provocou o engasgamento. Arlindo recorda o sufoco que passou e lembra que já estava desesperado, perdendo os sentidos.

Leonardo, o jovem que salvou a vida do produtor rural, diz que aprendeu as técnicas de socorro no grupo Honório Lemes de onde é integrante há mais de 4 anos. Arlindo é muito agradecido ao jovem que, apesar da pouca idade, tomou uma atitude de gente grande e salvou sua vida.

As noções de socorros de urgência faz parte de uma das oficinas desenvolvidas no Grupo Honório Lemes que completa 30 anos de fundação este ano e tem atividades aos sábados das a partir das 14h. Podem participar crianças a partir dos seis anos, contribuindo assim, para a formação de cidadãos, mais preparados para os desafios da vida.