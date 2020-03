Condutora abre porta de carro e provoca acidente com moto

Motociclista, de 60 anos, ficou com ferimentos no pé e braço direito. Ele foi levado à UPA pela Brigada Militar.

Conforme ocorrência, a proprietária do Onix estacionou na Barão do Cerro Largo e, ao sair do carro, o motociclista chocou-se na porta.

Com o impacto, ele caiu. A mulher, de 39 anos, não se feriu. Ela teria informado aos policiais que não visualizou a moto no momento em que abriu a porta.

Os dois veículos, a Honda e o Onix tiveram avarias. A Brigada Militar foi acionada e a ocorrência. O acidente foi na manhã deste sábado (14), no Centro.