Escoteiros conhecem instalações, equipamentos e a rotina dos bombeiros

Ser bombeiro é um sonho que muitas crianças e jovens acalentam desde cedo. O deslumbramento por esses heróis, prontos para salvar vidas e combater incêndios, é uma fonte de inspiração que motiva os mais jovens a seguirem esse nobre caminho. E com o intuito de contribuir para a realização desses sonhos, o Grupo de Escoteiros Honório Lemes proporcionou um dia especial no último dia 1º de julho de 2023, com atividades no Corpo de Bombeiros de Alegrete.

Durante a visita ao Quartel do Corpo de Bombeiros, os jovens escoteiros receberam uma palestra sobre prevenção de acidentes e orientações de primeiros socorros. Além disso, tiveram a oportunidade de conhecer de perto os materiais de trabalho utilizados pelos bombeiros e participar de um emocionante simulado de combate a incêndio. Essa vivência proporcionou aos participantes uma visão mais realista do trabalho corajoso e necessário realizado pelos bombeiros em situações de emergência.

Ao final das atividades, os escoteiros realizaram uma homenagem aos bombeiros, reconhecendo o valioso trabalho desempenhado por eles, que protegem e salvam vidas diariamente. Esse gesto de gratidão tornou-se ainda mais significativo por coincidir com a passagem do dia do bombeiro, celebrado em 02 de julho.

O Grupo Escoteiro Honório Lemes é uma instituição de Educação Extra Escolar com uma rica história de 33 anos de atividades na comunidade de Alegrete. Ligado à Associação Nacional Escoteira “Sempre Alerta Brasil”, o grupo preserva os princípios, valores e tradições do movimento escoteiro mundial. Essa parceria com a comunidade e com as instituições locais, como o Corpo de Bombeiros, possibilita oferecer aos jovens uma experiência enriquecedora, que vai além dos muros da escola.

O Grupo Escoteiro Honório Lemes recebe crianças a partir de seis anos de idade, e as turmas são divididas em três faixas etárias: crianças de 06 a 09 anos, crianças e adolescentes de 10 a 14 anos e jovens de 15 a 17 anos. Essa divisão permite que os jovens desenvolvam suas habilidades e valores de acordo com sua idade e maturidade, proporcionando-lhes uma jornada de crescimento pessoal e social.

Fundado em 10 de novembro de 1990, o Grupo Escoteiro Honório Lemes é reconhecido como o mais antigo da fronteira oeste gaúcha em funcionamento. Com uma trajetória de comprometimento com a formação de cidadãos responsáveis, solidários e preparados para enfrentar os desafios da vida, o grupo continua a inspirar jovens a perseguirem seus sonhos e a buscarem um futuro comprometido com o bem-estar da comunidade.

A iniciativa de proporcionar aos jovens escoteiros um dia especial no Corpo de Bombeiros é um exemplo de como parcerias entre organizações podem promover o desenvolvimento de habilidades e valores essenciais para a formação de cidadãos conscientes e engajados. Através de atividades práticas e educativas, os jovens são incentivados a pensar sobre seu papel na sociedade e a considerar o serviço ao próximo como uma vocação nobre.

O Grupo de Escoteiros Honório Lemes e o Corpo de Bombeiros de Alegrete demonstram que, juntos, é possível inspirar e preparar a próxima geração de heróis, motivando-os a trilhar o caminho do serviço e da proteção ao próximo. Mais informações: (55) 999566385.