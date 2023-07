Trabalho dedicado de militar, no Oswaldo Aranha, faz a diferença na disciplina de alunos

A discisplina é um dos requisitos necessários ao sucesso de qualquer atividade. E isso exige que tenhamos em mente comportamentos básicos de respeito e foco no que se faz ou busca realizar, tanto nos planos pessoais, quanto na vida profissional. E com este objetivo, que é feito o trabalho do Sargento Acosta, com alunos do primeiro ao quinto ano da Escola Estadual Oswaldo Aranha, dentro do projeto cívico-militar, que vem sendo implementado no educandário há mais de um ano e meio.

Os pequenos, todos uniformizados, recebem orientações sobre ordem unida em horário em que não estão em sala de aula, no caso antes da entrada para as aulas ou quando falta um professor. Um pelotão do quinto ano cumpre o que repassa o militar aposentado, e o interessante é o pequeno a frente que já aprendeu a liderar o grupo. Todos também são orientados a respeitar os espaços da escola, bem como, o patrimônio e seus professores. Na semana que vem o Sargento Acosta diz que vão iniciar as aulas cívicas com a gurizada. Muitas mães, diz o Sargento, comentam que viram mudanças de um melhor comportamento de seus filhos, tanto na escola como em casa.

Mesmo em meio às críticas do projeto, a Escola recebeu recursos apenas para uniformes e compra de equipamentos, como computadores, disse o diretor Ernesto Viana em outra oportunidade. Em relação às obras de reformas e manutenção do telhado e rede elétrica da escola ( prédio velho), a responsabilidade é da SEDUC, através do trabalho do setor de obras da 10ª CRE que fica em Uruguaiana. Incluisve, um engenheiro já esteve no colégio verificando a situção dos prédios da escola Oswaldo Aranha.