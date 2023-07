Exército e forças de segurança deflagram a Operação Ágata para inibir crimes de fronteira

O 6º Regimento de Cavalaria Blindado (6º RCB), conhecido como “Regimento José de Abreu”, participou da Operação Ágata no estado do Rio Grande do Sul. A operação tem como objetivo realizar a instalação de postos de bloqueio e controle de estradas no município de Alegrete.

No domingo(2), a fiscalização ocorreu na RSC 377, em frente ao posto do Comando Rodoviário Estadual, contando com a participação de policiais rodoviários estaduais e militares do 2º Batalhão Ambiental da Brigada Militar de Alegrete (PATRAM). Além do 6º RCB, a Operação Ágata contou com a participação de diversas forças armadas e órgãos de segurança pública e fiscalização federais e estaduais, como a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Brigada Militar, a Polícia Civil e a Secretaria da Receita Federal.

Este ano, a Operação Ágata Conjunta Sul, voltada para o combate aos crimes que ultrapassam fronteiras, está sendo realizada simultaneamente com os exércitos do Paraguai e do Uruguai, de forma inédita. As forças policiais, ambientais e órgãos de fiscalização brasileiros estão atuando nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.

Conforme previsto em lei federal e em coordenação com os órgãos de segurança pública federais, estaduais e municipais, as ações do Exército Brasileiro têm como objetivo coletar informações e combater crimes transfronteiriços e ambientais em sua área de responsabilidade. Entre os principais crimes a serem combatidos destacam-se o narcotráfico, contrabando e descaminho, tráfico de armas e munições, crimes ambientais e contrabando de veículos.

Em Alegrete, a operação está sendo realizada nas rodovias e em locais estratégicos, com a união das forças, incluindo o Exército Brasileiro, a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Comando Rodoviário da Brigada Militar, a Polícia Rodoviária Federal e o 2º Batalhão Ambiental da Brigada Militar de Alegrete. Essa ação conjunta tem como objetivo fortalecer a segurança nas fronteiras e combater efetivamente os crimes que ameaçam a integridade do território brasileiro.