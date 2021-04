Escoteiros e associação do bairro Medianeira fazem mutirão comunitário

Compartilhe















Em parceria com a Direção da Associação de Moradores do Bairro Medianeira, em Alegrete, voluntários adultos do Grupo Escoteiro Honório Lemes e comunidade, realizaram mais uma atividade do projeto de boa ação comunitária na entrada do Bairro. Foi efetuada a manutenção no acesso ao bairro que já estava tomada por vegetação com altura que dificultava a entrada ao local com segurança.



Apesar do calor, o grupo de voluntários se mostrou com determinação para vencer os desafios e concluir a missão de ajudar na manutenção da entrada do bairro.

A atividade foi coordenada por Adão Roberto, Diretor do Grupo Escoteiro Honório Lemes e pelo Presidente do Bairro Medianeira, João Serpa.

A prática da boa ação diária faz parte de um dos princípios do movimento escoteiro e que incentiva a juventude a servir sua comunidade realizando estas iniciativas, destacou Adão Roberto.



Durante a boa ação foram tomadas todas as medidas de distanciamento social para a segurança dos participantes.

O Presidente do Bairro, João Serpa e o Vice Presidente Clebis Pires, agradecem a todos pelo envolvimento e parceria destacando que precisamos estar unidos para termos resultados positivos no movimento comunitário.

O Grupo Escoteiro Honório Lemes tem sua sede no anexo a AABB com atividades aos sábados das 14h as 17h tendo 31 anos de experiência no trabalho de educação extra escolar com crianças e jovens. Maiores informações ligue 999566385 Cynara Ramos – Diretora.

Vera Soares Pedroso