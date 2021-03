Não sabendo que Fofinho partiu, o amigo foi ao seu encontro no lugar de sempre

Compartilhe















A lista de “amigos fortuitos” é imensa ao longo da vida, para todos. Alguns, surgidos no nada, que viram amigos presentes, verdadeiro, quase um irmão. Com outros a amizade agradável continua muitas vezes mesmo distante distância. Tem àqueles que ao longo da vida, lembramos, sentimos falta, mas que o contato em todas as esferas, seja pessoalmente ou por ligações, mensagens entre outras opções que raramente dedicamos esse “tempo”. São, ao mesmo tempo, distantes e próximos.

Mas o texto inicial, trás um pouco de reflexão para uma cena, registrada por Patrícia Gidiel, na tarde de ontem(8). Um dia, após a morte de Luis Carlos de Souza, da lancheria do Fofinho, um dos seus fiéis amigos, que estava sempre por perto e fazia questão, de buscar um migalha em sua mão, estava “sobrevoando”, ao redor da lancheria como se soubesse que não iria mais vê-lo ou que de alguma forma demonstrando seu carinho e admiração. O passarinho, que ele fazia versos, conversava e cuidava, estava inquieto e buscou pelo amigo. Mesmo que há tempos, seu Fofinho não se fazia presente, naquele ambiente, naquele momento foi uma retribuição por todo amor que por anos seu Fofinho dedicou aos pássaros e um em especial que era o seu grande parceiro.

Esse episódio rendeu esse texto, pois fica a mensagem que não devemos perder nenhuma oportunidade de demonstrar ao amigo o quanto ele é importante. É claro que são muito variadas as intensidades entre as amizades ao longo da vida, mas isso não importa. É muito gostosa a sensação de saber que existe alguém que lembra de você com um sentimento bom, ainda que fugaz.

Há pessoas sisudas que cultivam uma grande capacidade de fazer amigos, enquanto algumas alegres não dominam a arte. Muitas vezes, não se trata de ser simpático, alegre ou atraente, o que importa, são as lembranças positivas, o sentimento que engrandece e também torna todos pessoas melhores. Quantas vezes, você sentiu a emoção, de saber que a sua falta faz falta a alguém? Na verdade, acho que isso não importa. O que vale mesmo são as amizades verdadeiras que são construídas ao longa da vida, nos auxiliam a construir a nossa melhor versão.

São muitas histórias fantásticas de amizades entre pessoas e seus animais de estimação, seja gato, cachorro, pássaro ou a espécie que for. Muitas detalham uma cumplicidade e fidelidade que apenas esses “seres” são “humanamente” capazes de expressarem.

Seu Fofinho, com seu olhar sereno, simpatia e alegria conquistou uma legião de amigos e clientes, deixou um legado de amor e união. Deixou saudade, deixou a mensagem que o simbolismo da imagem diz tudo, a essência precisa ser verdadeira.

No link abaixo, a homenagem realizada pelo PAT e o agradecimento da família. Seu Fofinho foi uma das vítimas fatais do novo coronavírus no último domingo.