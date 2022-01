ESF do Passo Novo será contemplada com emenda impositiva e receberá toldo de cobertura

O vereador Vagner Fan em todas as suas ações tem demonstrado sua preocupação com os anseios da comunidade e nos pequenos detalhes, procura fazer a diferença.



Desta forma, na última segunda-feira, Fan esteve no subdistrito do Passo Novo, para entregar o ofício das emendas impositivas que destina um toldo de cobertura para 12 ESFs incluindo Passo Novo e os bairros: Saint Pastous, Nova Brasília, Promorar, Vila Nova, Boa Vista, Prado, Macedo, piola, Vera Cruz, Rondon, Centro Social Urbano (Capão do Angico).



Muitos moradores destacaram a importância de um toldo nas unidades de atendimento de saúde, pois no verão eles enfrentam as altas temperaturas no pátio na fila de espera.

ESF do Passo Novo será contemplado com emenda impositiva e receberá toldo de cobertura



Vereador Fan aproveitou a ida ao Passo Novo para visitar a comunidade e ouvir as demandas.

Visita Vereador Pablo Melo.

O vereador Pablo Melo de Porto Alegre, filho de Sebastião Melo atual prefeito capital, esteve pessoalmente em Alegrete, reuniu-se com o vereador Vagner Fan e colocou seu gabinete à disposição da comunidade alegretense, principalmente aqueles que foram afetados de alguma forma com as queimadas que tem acontecido com frequência.